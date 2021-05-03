صديقه الفنان مصري الهواري يكشف.. هذه آخر أمنيات النوري والأكلة التي اشتهاها

كشف الفنان مصري الهواري الصديق المقرب للفنان الراحل النوري، عن آخر مكالمة هاتفية دارت بينهما 24 ساعة قبل رحيله.

كما كشف الهواري في منشور عبر صفحته الخاصة في “الفايس بوك”، عن الطبق الذي اشتهاه “النوري” في آخر أيامه.

و كتب صدرق الفنان الراحل :” قبل 24 ساعة من وفاتك تحدثنا عبر الهاتف تبادلنا أطراف الحديث وضحكا كثيرا”.

وأضاف ” أكثر من 35 سنة محبة ولا مرة تشاجرنا كانت لقاءاتنا كلها مرح وفن”.

مضيفا:”كما اتفقنا ساحضر لك غداء كما تحب بركوكس بالخليع ..”وانك تحبه وعندك مدة ما كليتوش… “أعدك أني ساحضر البركوكس بالخليع وأقدمه صدقة على روحك الطيبة البشوشة “.

و ختم الهواري منشوره:”تركت فراغا كبيرا في حياتي والأوساط الفنية ..نم قرير العين اللهم أغفر له وارحمه”.

للتذكير جنازة الممثل الراحل سشيع عصر اليوم بمقبرة سيق بولاية معسكر.