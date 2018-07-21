صديقي: الحفل الإفتتاحي للمهرجان بقاعة سينما المغرب على غرار الطبعات السابقة

كشف محافظ مهرجان الفيلم العربي بوهران ابراهيم صديقي اليوم فيما يخص إختيار قاعة سينما المغرب لإفتتاح المهرجان أنه تم على غرار الطبعات السابقة.

حيث كان يقام الحفل بمسرح عبد القادر علولة المعروف بموقعه المعبر عن الباهية وهران تغيير المكان بسبب طاقة الاستيعاب وايضا لعرض الفيلم الافتتاحي.

كما أشار صديقي، إلى أن العديد من الوجوه الفنية على الصعيد الوطني والدولي، ستحضر المهرجان من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر الفنان المصري المعروف هنيدي، والفنانة المصرية عفاف شعيب.

فيما سيتم تكريم خلال حفل الافتتاح الفنانة المصرية الكبيرة المرحومة شادية والمخرج الجزائري الكبير المرحوم فاروق بلوفة الذي أخرج فيلم نهلة خلال السبعينيات.