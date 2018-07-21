صديقي: “لنعيش معا بسلام” شعار المهرجان الدولي للفيلم العربي

أكد محافظ المهرجان الدولي للفيلم العربي إبراهيم صديقي في طبعته ال11المزمع تنظيمه من 25 جويلية الى الـ31من نفس الشهر بوهران.

خلال ندوة صحفية أقيمت اليم السبت أن مهرجان هذه السنة سيعتمد شعار لنعيش معا بسلام المقترح الجزائري المتبنى دوليا.

حيث وفي تصريح له اليوم السبت فيما يخص سباق الأفلام الطويلة العشرة أكد مشاركة فيلمين جزائريين الممثلين في فيلم لم نكن أبطال للمخرج نورالدين قنيفي.

إلى جانب فيلم إلى آخر الزمان للمخرجة ياسمين شويخ أما لجنة التحكيم فإختار لرئاستها المخرج الجزائري مرزوق علواش.