صديقي: نرحب بقرار الرئيس بمراجعة الدستور.. وهو استجابة لمطلب الشعب وتجسيدا لدولة القانون

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي، إنّ حزب جبهة التحرير الوطني يثمّن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معتبرا هذا القرار استجابة لمطالب الشعب.

وأكد صديقي أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر بصدد مراجعة الدستور وليس بصدد إعداد دستور جديد، مضيفا أن هذه المراجعة تأتي في مرحلة هامة وحساسة.

و أشار صديقي إلى أن إخضاع الدستور الى الإستفتاء أمر مهم، ما يوحي أنه سيكون ضامن لحريات الفرد، ويكرس دولة القانون.

كما كشف صديقي عن عزمه على تشكيل لجنة على مستوى الحزب العتيد مهمتها تنتهي عند إعداد المسودة، أين ستعمل على تحليل واستشراف تجربة الحزب الدستورية، وقياس التطور.