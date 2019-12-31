صديق ريتا يشتكي من تهديدات الجزائريين على أنستغرام !

إشتكى صديق “ريتا جوهال” الذي تنقل معها في رحلة سياحية إلى جزيرة بالي الأندنوسية من الرسائل التهديدية التي تصله على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام.

وأكد “سام جونز” صديق ريتا أنه تلقى ما يزيد عن 1000 رسالة في أقل من 24 ساعة من طرف الجزائريين عقب تطاوله على اللاعب الجزائري رياض محرز.

وكان صديق ريتا قد نشر صورة له رفقة عارضة الأزياء الهندية “ريتا جوهال” أرفقها بتعليق “الجزائري خارج اللعبة” وهو ما أغضب كثيرا عشاق اللاعب رياض محرز.

وأكد “سام جونز” أنه تلقى المئات من رسائل السب والشتم، بالإاضافة إلى تهديدات بالقتل على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام.

كما نشر “سام جونز” تعليقا على ستوري قال فيه : ” توقفوا على الإعتداء على “ريتا” في الصور .. أيها المرضى في الرأس”