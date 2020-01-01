صديق ريتا يوضح: “أنا جزائري.. محرز صديقي..وهو الأفضل في العالم”

نشر “صام كوكس” صديق الهندية “ريتا جوهال” رسالة توضيحية على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “أنستغرام” بخصوص سوء التفاهم في قضية اللاعب الجزائري رياض محرز.

وكان صديق ريتا قد نشر صورة قبل يومين رفقة زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز أرفقها بتعليق:

“الجزائري خارج ليلعب”، وهو ما أثار إستياء الجمهور الجزائري الذي أرسل له وابل من عبارات السب والشتم على صفحة التواصل الإجتماعي “أنستغرام”.

ونشر صديق ريتا توضيح على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “أنستغرام” قائلا:

“العديد من الرسائل وصلتني.. أستطيع الإجابة على سوء التفاهم الذي حصل في منشوري الأول والمتعلق بـ “الجزائري خارج ليلعب”، كنت أقصد به نفسي، لأنني كنت خارج للسهر، ليس رياض محرز خارج كرة القدم”.

وأَضاف: “ربما أنتم متفاجئون.. لأنني جزائري مثلكم وأحب الجزائر وهي جميلة، والدي جزائري وأمي إنجليزية، أصولي من باتنة وولدت في سكيكدة.. أنتم مصدومون.. رياض محرز أحسن لاعب في العالم 100%، وهو سعيد بزواجه بريتا وبابنتيه الجميلتين”.

“ريتا من أقرب الأصدقاء لنا رفقة زوجها رياض.. نحن في عطلة وفقط”.