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صديق شهاب: “أويحيى أمرنا بمساندة بوشارب ومرتاحون لهذا الخيار”

الوطني
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صديق شهاب: “أويحيى أمرنا بمساندة بوشارب ومرتاحون لهذا الخيار”
بقلم نسرين محفوف

قال نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، هو من أمرهم بمساندة بوشارب.

وأضاف في تصريح خص به قناة “النهار” أنهم مرتاحون جدا لهذا الخيار، كون رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد شاب له تجربة.

تجربة بوشارب البرلمانية تتلخص في ثلاث عهدات، ودائما ما كانت له مشاركة فعالة في العمل البرلماني والتشريعي.
وأضاف: ” كانت لنا مواقف موحدة بمعية الأحزاب الأخرى فيما يتعلق بكل ما له صلة بالعمل الحكومي والقرارات السياسية الكبرى، وتزكيتنا لبوشارب كانت بتعليمة من أحمد أويحيى.”


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