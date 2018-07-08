صديق شهاب: هناك جهات وأحزاب أولت تصريحات أحمد أويحي

قال صديق شهاب أن الارندي وفي لأرواح الشهداء، ويبقى بين الجزائر و فرنسا حاجز مادامت لم تعترف بجرائمها في الجزائر.
لكن هناك مصالح إقتصادية وسياسية وجالية جزائرية في فرنسا ، لا بد من مراعاتها.
وهناك مرآة عاكسة في علاقة الجزائر مع فرنسا.
ونفى أن يكون الوزير الأول أحمد أويحي قد أساء لتاريخ الجزائر و ثورتها بكلامه عن الحركى.
وهناك أحزاب وجهات أولت حديت أحمد أويحي، وقال أن كلام الوزير الأول من باب النجاعة الاقتصادية.
غير أن هناك من وضف كلامه في خانة الذاكرة و التاريخ.
نفى صديق شهاب أي خلاف بين الارندي والافلان، وقال أن هناك تنافس بين الحزبيين في إطار الانتخابات.
وقال أن المشاكل مفتعلة من طرف أشخاص وأحزاب تسعى لزعزعة الثقة بين الحزبيين.
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