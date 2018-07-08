صديق شهاب: هناك جهات وأحزاب أولت تصريحات أحمد أويحي

قال صديق شهاب أن الارندي وفي لأرواح الشهداء، ويبقى بين الجزائر و فرنسا حاجز مادامت لم تعترف بجرائمها في الجزائر.

لكن هناك مصالح إقتصادية وسياسية وجالية جزائرية في فرنسا ، لا بد من مراعاتها.

وهناك مرآة عاكسة‬‎ في علاقة الجزائر مع فرنسا.

ونفى أن يكون الوزير الأول أحمد أويحي قد أساء لتاريخ الجزائر و ثورتها بكلامه عن الحركى.

وهناك أحزاب وجهات أولت حديت أحمد أويحي، وقال أن كلام الوزير الأول من باب النجاعة الاقتصادية.

غير أن هناك من وضف كلامه في خانة الذاكرة و التاريخ.

نفى صديق شهاب أي خلاف بين الارندي والافلان، وقال أن هناك تنافس بين الحزبيين في إطار الانتخابات.

وقال أن المشاكل مفتعلة من طرف أشخاص وأحزاب تسعى لزعزعة الثقة بين الحزبيين.