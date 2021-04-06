صديق عطال يكشف سبب إصاباته المُتكررة

برأ النجم التونسي الصاعد باسم صرارفي، صديقه الجزائري، يوسف عطال، من تُهمة عدم الإنضباط خارج أرضية الميدان ودور ذلك في إصاباته المُتكررة.

وصرح متوسط الميدان السابق لنادي نيس بخصوص مُحارب الصحراء :”يوسف صديقي، وهو ملتزم داخل الملعب وخارجه”.

وأضاف في حديثه مع موقع “العين الإخبارية” :”أعتقد بأن سبب إصاباته المُتكررة، هو إندفاعه الشديد فوق أرضية الميدان”.

وختم :”عطال مُنضبط، وأنا في إتصال دائم معه، وذهب ضحية حرارته في الملعب فقط”.

يُشار بأن الجناح الطائر، تعرض لمُشكل عضلي جديد على مُستوى العضلات المُقربة سيُبقيه خارج الخدمة لأسبوعين قادمين.