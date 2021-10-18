صديق وائل كفوري يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث

تحدث النائب اللبناني هادي حبيش، الصديق المقرب من الفنان اللبناني وائل كفوري، عن تفاصيل صادمة حول الحادث الذي تعرض له الاخير.

وقال حبيش في حديث لصحيفة الراي الكويتية، أن وائل كان يسير بسرعة نحو 100 كم في الساعة على أوتستراد جبيل في لبنان وبجانبه صديقته “شانا عبود”، لتأتي سيارة من أحد المفارق وتصدمته ما أدى إلى طيرانه خارج المقعد كونه لم يكن يضع حزام الأمان بينما “شانا” كانت تضع الحزام.

وقال حبيش أن وائل نجا بأعجوبة لأنه لا أحد يصدق أن النجاة ممكنة في أي حادث مماثل حيث انقلبت سيارة وائل عدة مرات وليس مرة واحدة.

وأوضح حبيش أن وائل لم يصب سوى برضوض وكذلك صديقته “شانا عبود”.

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