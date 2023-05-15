صراخ غامض بشقة مهجورة.. شهادات صادمة لسكان العمارة

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بمشاهد مخيفة لسكان عمارة وهم متجمهرون بأسفلها، فارين من صوت مُرعب ينطلق من أحد الشقق المهجورة.

ووثق الحاضرون بعين المكان، عدة مقاطع فيديو، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُسمع من خلالها بوضوح صراخ مُرعب لإمرأة، غير معروف ما هو مصدره.

تلفزيون النهار، تنقل إلى عين المكان، بحي 200 مسكن بتاوزيانت في ولاية خنشلة، أين تقع العمارة التي تشهد هذا الحدث الغريب.

أين تم رصد تصريحات وشهادات لسكان العمارة، أكدوا فيها لميكروفون النهار، أنهم يسمعون هذا الصوت منذ يوم الخميس الماضي، وأنه يستمر لساعات طويلة.

وقال يحيى مليح، وهو أحد سكان: “بدأت هذه الظاهرة يوم الخميس على الساعة الواحدة والنصف زوالا. أين سمعنا سيدة تصرخ في العمارة ولم نفهم ماذا يحدث”.

وواصل: “في البداية ظننا أن الأمر عادي، ولكن الأمور بدأت في التطور. حيث لم تتوقف المرأة عن الصراخ من الساعة الواحدة والنصف زوالا حتى المغرب. لتتواصل الصرخات صباح يوم الجمعة واستمرت إلى غاية الظهر”. مشيرا إلى أن الصرخات مستمرة وتتكرر في غضون دقائق فقط.

فيما قال السيد الهاشمي، وهو خمسيني يقطن بنفس العمارة: “عندما كنت أهم بالخروج من العمارة. سمعت الصرخة العجيبة.. عمري 50 عاما وأسمع عن هذه الأمور.. ولكنها المرة الأولى، التي أسمع فيها صراخا غريبا كهذا”.

ومن جهته، أكد حمزة دكير وهو راقي، أنه قام بالتعاون مع مجموعة من الرقاة، بأداء رقية شرعية للمكان. وقال أن الأمور تتحسن، بعدما كانت الأوضاع سيئة خاصة من الجانب النفسي لسكان العمارة وما جاورها.