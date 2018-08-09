صراع “أوروبي” لضم “سليماني”

كشف موقع “ليستر ميركوري” أن صراع من طرف 3 أندية أوروبية من أجل ضم المهاجم الجزائري “إسلام سليماني” الذي يريد الرحيل عن “ليستر سيتي”.

وأكدت ذات المصادر أن سبورتينغ لشبونة في أحسن رواق لإعادة “السوبر سليم” إلى بيته القديم، غير أن فينربخشة وبشكتاش يسعيان لإقناعه.

ولكن من جهة أخرى، ترفض إدارة ليستر سيتي التخلي عن النجم الجزائري بأقل من 20 مليون أورو وهو المبلغ الذي يبدو مرتفعا بالنسبة لهذه الأندية.

يذكر أن الميركاتو في إنجلترا سينتهي اليوم الخميس، غير أن “سليماني” قادر على اللعب في دوريات آخرى حيث ينتهي الميركاتو يوم 31 أوت المقبل.