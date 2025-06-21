صراع التتويج بين العميد وبلوزداد.. و”الشامبينزليغ” في المزاد

يُسدل مساء اليوم السبت، الستار عن الموسم الكروي 2024-2025، بإجراء 5 لقاءات، ستكون منها 4 حاسمة، لتحديد هوية البطل ومرافقه إلى دوري أبطال إفريقيا، وأيضا هوية الفريق الذي سيرافق اتحاد بسكرة إلى قسم الهواة.

وستشد الأنظار نحو ملعب 5 جويلية 62. الذي سيكون مسرحا لقمّة التتويج وتفادي السقوط بين مولودية الجزائر ونجم مقرة، ويكفي “العميد” المتصدر، بـ 57 نقطة. التعادل من أجل الاحتفاظ بلقبه بغض النظر عن نتائج الملاحقين.

بينما يبحث نجم مقرة بـ 30 نقطة، عن تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث. وانتظار تعادل أو هزيمة ترجي مستغانم، صاحب الـ 31 نقطة. في خرجته لملاقاة أتليتيك بارادو خامس الترتيب بـ 41 نقطة، من أجل ضمان البقاء.

وهو السيناريو، الذي يتمناه أيضا فريق شباب بلوزداد، وصيف البطولة بـ 54 نقطة. مقابل فوزه في سفريته الصعبة إلى بجاية لمواجهة أولمبيك أقبو، صاحب الـ 36 نقطة.

ويأمل البلوزدادية في تحقيق الفوز وانتظار هدية من مقرة. تجعلهم يتقاسمون صدارة الترتيب بـ 57 نقطة مع المولودية، مع أفضلية اللقاءات المباشرة، بعد الفوز ذهابا بـ 3-1، والتعادل 1-1 إيابا. ما يعني التتويج باللقب.

وبين هذا وذاك، يستقبل فريق شبيبة القبائل، صاحب المركز الثالث بـ 53 نقطة. أولمبي الشلف بـ 34 نقطة. وعينه على تحقيق الفوز وانتظار تعادل أو هزيمة بلوزداد في أقبو، من أجل خطف الوصافة، وضمان مشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

برنامج لقاءات اليوم:

سا 17:00:

اتحاد خنشلة - مولودية البيض (ملعب عمار حمام بخنشلة)

الساعة 17:45:

أولمبيك أقبو- شباب بلوزداد (ملعب الوحدة المغاربية ببجاية)

مولودية الجزائر – نجم مقرة (ملعب 5 جويلية 62 بالعاصمة)

شبيبة القبائل – أولمبي الشلف (ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو)

أتليتيك بارادو- ترجي مستغانم (ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة)