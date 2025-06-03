صراع التتويج في بطولة “الرديف” يشتعل في جولة الختام

يُسدل مساء اليوم الثلاثاء، الستار على منافسة بطولة “الرديف” بإجراء الجولة الـ 30 والأخيرة، والتي سيتحدد على إثرها هوية بطل موسم 2024-2025.

ويتصدر رديف شباب بلوزداد، الترتيب العام، بـ 62 نقطة مناصفة مع نظيره من مولودية الجزائر، متفوقا في اللقاءات المباشرة.

بينما يتواجد رديف أولمبيك أقبو، الذي يملك حظوظا في التتويج، ثالثا برصيد 60 نقطة.

وشاءت الصدف، أن يستقبل أولمبيك أقبو، شباب بلوزداد. مساء اليوم بداية من الساعة 17:00، بملعب 1 نوفمبر 54 بأقبو، في قمة مثيرة، غير أن مصير الأولمبيك ليس بيده.

ويحتاج أقبو، للفوز على شباب بلوزداد، وانتظار تعثر أو هزيمة. مولودية الجزائر التي تستقبل بملعب “عمار حفناوي” باسطاوالي، مساء اليوم نجم مقرة، من أجل التتويج.

فيما يكفي “السياربي” الفوز من أجل التتويج رسميا بلقب بطولة الرديف. بغض النظر عن نتيجة مباراة “العميد”، الذي يحتاج بدوره للفوز مقابل هزيمة أو تعادل بلوزداد، أو التعادل مقابل هزيمة الأخير للتتويج.