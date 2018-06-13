صراع الثقافات سبب “صدمة” حليلوزيتش!!

يواصل الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش” صناعة الحدث، وذلك بعد إقالته المُفاجئة من تدريب “اليابان”، أسابيع قليلة قبل انطلاق المونديال.

وأشارت جريدة “ليكيب” بأن السبب الرئيسي الذي دفع “الساموراي” للتخلي عن “الكوتش فاهيد” يُعود لـ”صراع وصدام الثقافات” بينه وبين لاعبيه.

وأشار الفرنسي، جاكي بونوفي والذي كان يُساعد التقني البونسي، بأن هذا الأخير، أراد تغيير عقلية “اليابانيين” مما أحدث شرخا معهم.

وقال :”توقيت الإقالة كان صادما، لم نكن نتوقع ذلك، حليلوزيتش سعى لتغيير عقلية اليابانيين ودفعهم لإظهار حيلة أكبر على الميدان”.

وإعتبر بأن كل هذا التفصيل، لم يتقبله أغلبية اللاعبين وإتحاد الكُرة المحلي، الذي قرر بعدها إنهاء مهام أسطورة نانت.