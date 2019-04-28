صراع الصعود يلتهب والحسم في الجولة الآخيرة !!

لُعبت أمسية اليوم الأحد مباريات الجولة ال29 وماقبل الآخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

وشهدت الجولة عديد النتائج الغير متوقعة ليتأجل بذلك الحسم في مايخص الصعود والنزول إلى غاية الجولة الأخيرة.

وجاءت النتائج الكاملة على النحو التالي:

ترجي مستغانم 1-0 شبيبة بجاية.

سريع غليزان 1-0 جمعية أولمبي الشلف.

جمعية وهران 5-4 أمل بوسعادة.

مولودية العلمة 1-2 إتحاد البليدة.

وداد تلمسان 0-1 إتحاد بسكرة.

نجم مقرة 2-1 شبيبة سكيكدة.

إتحاد عنابة 2-1 رائد القبة.

إتحاد الحراش 2-1 مولودية سعيدة.

الترتيب الحالي:

1-إتحاد بسكرة 52 نقطة.

2-وداد تلمسان 51 نقطة.

3-جمعية أولمبي الشلف 51 نقطة.

4-نجم مقرة 50 نقطة.