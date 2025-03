صراع “انجليزي – ألماني” على صفقة عمورة

يتواجد مهاجم “الخضر” ونادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، ضمن اهتمامات العديد من الأندية الانجليزية والألمانية، الراغبة في ضمّه الصيف المقبل.

وكشف “Florian Plettenberg” صحفي شبكة “سكاي سبورت” في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” بأن عمورة، سيكون أحد اللاعبين الذين يجب متابعتهم.

مشيرا إلى أن لاعب “الخضر”، يحظى باهتمام العديد من أندية “البريميرليغ” الانجليزية. إلى جانب آينتراخت فرانكفورت، الألماني، الذي التحق بقائمة الراغبين في ضم عمورة.

كما أوضح الصحفي ذاته، بأن قيمة الدولي الجزائري المرتبذ بعقد إلى صيف 2029. ستتراوح ما بين الـ 30 إلى الـ 40 مليون أورو، وهو الذي خطف الأنظار في أول مواسمه ضمن “البوندسليغا”. بتسجيله 9 أهداف وصناعة 8 أخرى.

🚨🐺 Mohamed #Amoura is one to watch for the summer transfer window.

There is concrete interest from the Premier League. Eintracht Frankfurt consider him interesting but are not currently involved in the race. #SGE

His overall package would be far too expensive. It is expected… pic.twitter.com/VfXx7rahRz

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 5, 2025