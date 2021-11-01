صراع بونجاح وأولونغا يصنع الحدث في الدوري القطري !

يصنع صراع الهدافين بين النجم الدولي الجزائري لفريق السد بغداد بونجاح واللاعب الكيني للغريم الدحيل مايكل أولونغا الحدث في دوري نجوم قطر، فبعد مرور 8 جولات حتى الآن، بقي الصراع مشتعلاً بين اثنين من أبرز هدافي البطولة.

مُهاجم الخضر وأولونغا يتقاسمان صدارة الهدافين حتى الآن برصيد 10 أهداف لكل منهما، وتؤكد المؤشرات والمعطيات أن الصراع بينهما سيستمر لنهاية الموسم، مثل حال الصراع بين فريقيهما على قمة الدوري القطري.

وسجل ابن ولاية وهران هدفين في الجولة الثامنة أمام المُضيف الأهلي خلال المباراة التي انتهت بفوز السد 4/1، ليعود بطل إفريقيا لصدارة الهدافين بعدما كان وصيفًا في الجولة الماضية.

بينما سجل نجم مُنتخب كينيا هدفًا للدحيل ساهم به في فوز فريقه على زملاء النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي 2/1، ليحافظ أولونغا على صدارة الهدافين بالتساوي مع بونجاح، ليستمر الصراع بين الجزائري والكيني حتى إشعار آخر.

ويواجه السد غريمه الدحيل يوم الأربعاء المُقبل في قمة مُنتظرة قد تكون المواجهة الآخيرة للمُدرب الاسباني “تشافي” الذي وحسب العديد من المصادر يقترب من تولي تدريب ناديه السابق برشلونة وترك السد.

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وتوج مؤخرا النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح رفقة فريقه السد بكأس أمير قطر.

تتويج “السد” جاء بعد الفوز على الريان في النهائي الذي أُقيم على ملعب “الثمامة” الذي أُفتتح حديثا والذي سيحتضن مباريات المونديال.

الوقت الرسمي للمواجهة انتهى بالتعادل بهدف لهدف ليتوج السد بعد الفوز بركلات الترجيح5-4.

وسجل براهيمي هدف الريان من ركلة جزاء في الدقيقة ال44 بينما لم يترك بونجاح بصمته في اللقاء.