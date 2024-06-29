صراع تركي يوناني على خدماته.. إدارة أضنة ديمير تصارع الزمن لتجديد عقد عطال

يتواجد الدولي الجزائري، يوسف عطال، محط أطماع العديد من الأندية الناشطة في الدوري التركي، وكذا اليوناني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما كشفه موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أمس السبت، فإن إدارة نادي أضنة ديمير، إقترحت عقدا جديدا لعطال، مدته 3 سنوات، بعد إنتهاء العقد الذي كان يربطه مع النادي، واللاعب لاينوي التجديد مع أضنة ديمير.

وأوضح ذات المصدر، أن بطل الدوري التركي الممتاز، الموسم المنقضي، نادي غالاتاسراي، قام بوضع إسم اللاعب، عطال، ثانيا في قائمة اللاعبين المستهدف التعاقد معهم في الميركاتو.

كما جدد مسؤولوا نادي بيشكتاش، إهتمامتهم بخدمات لاعب الخضر، يوسف عطال، ويعملون على حسم صفقة اللاعب.

كما أشار ذات المصدر، أن كل من نادي إسطنبول باشاك شهير، ونادي أيك أثينا اليوناني، مهتمان بخدمات لاعب أتلتيك بارادو السابق.

ومن المنتظر، أن ترتفع القيمة السوقية للاعب يوسف عطال، بسبب تسابق الأندية المذكورة الراغبة في الحصول على خدماته.