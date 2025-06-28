صراع ثلاثي على خدمات عبداللي

تتواصل العروض والاهتمامات الأوروبية بخدمات الدولي الجزائري، حيماد عبداللي، لاعب خط وسط نادي أنجيه الفرنسي.

بعد موسم مميز قدّمه مع فريقه في دوري الدرجة الأولى الفرنسية. ساهم خلاله بشكل كبير في بقاء أنجيه ضمن حظيرة الكبار.

وبحسب الصُحفي البلجيكي الموثوق ساشا تافولييري، عبر منصة “إكس”، فإن نادي ليدز يونايتد الانجليزي يُتابع اللاعب الجزائري عن قرب منذ فترة. ويُبدي اهتمامًا حقيقيًا بضمه هذا الصيف. في إطار خطة لإعادة بناء الفريق بهدف العودة إلى البريميرليغ بعد موسمه الصعب في “تشامبيونشيب”.

كما أشار المصدر أن نادي ليدز ليس النادي الوحيد في السباق.حيث دخل نادي تورينو الإيطالي على الخط، خاصة في ظل قرب رحيل متوسط ميدانه سامويلي ريتشي إلى ميلان.

ما يفتح الباب أمام عبداللي ليكون البديل المثالي في تشكيلة “التورو”.

وفي السياق ذاته، أبدى نادي طرابزون سبور التركي اهتمامه باللاعب الجزائري، ويُعد من الأندية التي قد تتحرك رسميًا في الأيام المقبلة لتقديم عرض لأنجيه. خصوصًا أن عبداللي يتمتع بسعر معقول مقارنة بإمكاناته الفنية، ما يجعله خيارًا مغريًا في سوق الانتقالات.