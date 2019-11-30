صراع جديد بين السياربي و العميد

يحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين ظهيرة اليوم السبت قمة الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بين العميد وشباب بلوزداد.

وتعتبر مباراة اليوم بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد اللقاء رقم الـ99 في تاريخ المواجهات بين الفريقين في مختلف المنافسات.

ويطمح أشبال المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني الذين يحتلون المركز الثاني برصيد 23 نقطة، إلى الفوز بمباراة اليوم وإقتناص الصدارة من شباب بلوزداد الذي يملك في رصيده 24 نقطة.

فيما يبحث أبناء لعقيبة المتعادلين الأسبوع الفارط بميدانهم أمام جمعية عين مليلة لتأكيد سيطرتهم على فريق المولودية بواقع 35 فوز مقابل 25 فقط لصالح العميد.