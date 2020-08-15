صراع جزائري في سهرة أوروبية مثيرة

تتجه أنظار عشاق المستديرة أمسية اليوم السبت إلى ملعب “خوسيه فالادي” بالعاصمة البرتغالية لشبونة، والذي سيحتضن مباراة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي، وأولمبيك ليون الفرنسي.

وستشهد هذه المباراة تواجد لاعبين جزائريين فوق أرضية الميدان، ويتعلق الأمر بحسام عوار من جانب أولمبيك ليون، ورياض محرز من جانب السيتي.

وسيواجه الفائز في مباراة اليوم فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي، بعدما تأهل العملاق البافاري بنتيجة عرضية سهرة أمس 8-2 أمام فريق برشلونة.