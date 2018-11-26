صراع جزائري مغربي بين بونجاح والعربي

ينافس الدولي الجزائري، بغداد بونجاح خلال الموسم الجاري، نظيره المغربي يوسف العربي، على لقب هدّاف الدوري القطري.

ويسعى اللاعب المغربي، يوسف العربي، نجم نادي الخور، للحفاظ على لقبه هذا الموسم كأفضل هداف للدوري القطري، من خلال منافسة نظيره بونجاح.

ويتواجد نجم نادي السد، بغداد بونجاح، في صدارة هدافي الدوري القطري لحد الآن، برصيد 21 هدفا.

وفي المقابل، يحتل يوسف العربي حاليا المركز الثاني ضمن قائمة هدافي دوري قطر، برصيد 15 هدفا، وبفرق 6 أهداف عن بونجاح.

يذكر أن الصراع كان على أشده بين اللاعبين الموسم الفارط، على لقب الهداف، والذي عاد في الأخير للاعب المغربي يوسف العربي.