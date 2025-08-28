صراع رباعي على خدمات حجام !

يواصل الدولي الجزائري، جوان حجام، فرض نفسه بوصفه أحد أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا، بعد موسم مميز في الدوري السويسري، رفقة فريقه يونغ بويز الذي توج معه بلقب البطولة موسم 2023-2024.

اللاعب السابق لناديي باريس أف سي ونانت الفرنسيين، قدّم مستويات لافتة منذ انضمامه إلى ناديه السويسري في شتاء 2024. حين وصل إليه لتعويض رحيل أوليسيس غارسيا نحو أولمبيك مارسيليا.

وخلال الموسم المنصرم، شارك حجام في 47 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة. كما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للدوري السويسري، وهو ما يعكس تطوره مستواه وثباته.

كما خاض تجربة مميزة في دوري أبطال أوروبا، إذ لعب مباريات كبيرة ضد أندية بحجم أستون فيلا، برشلونة، وإنتر ميلان.

الدولي الجزائري صاحب الـ22 عامًا، الذي شارك في 9 مباريات دولية مع “الخضر”، سجل خلالها هدفين، لا يزال أحد الركائز الأساسية في فريقه. إذ خاض 6 مباريات حتى الآن هذا الموسم، لكنه بات على رادار عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وحسب ما كشفه موقع فوت ميركاتو، فإن نادي روما يضع لاعب “الخُضر” أولوية لتدعيم الجهة اليسرى من الدفاع. في ظل احتمالية رحيل الهولندي أنس صلاح الدين، وسعيًا لإيجاد منافسة للظهير الإسباني أنخيلينيو.

وأوضح المصدر أن نادي العاصمة الإيطالية ليس الوحيد المهتم بخدمات اللاعب. إذ تتابع أندية أودينيزي وتورينو الوضع عن كثب. إلى جانب فريق من الليغا الإسبانية، فضلاً عن عدة أندية فرنسية وألمانية، على رأسها ليل، وفيردر بريمن، هذا الأخير كان قد أبدى اهتمامًا جديًا بـ حجام في وقت سابق.

ويبدو أن الأيام الأخيرة من الميركاتو ستكون حاسمة لمستقبل جوان حجام، خاصة مع هذا الكم الكبير من الأندية الطامحة لضمه. ومستقبل اللاعب سيتحدد على الأرجح قريبًا.