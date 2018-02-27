صراع في “تويتر” من أجل مبولحي!!

يواصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي صناعة الحدث في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي بين أنصار الأندية السعودية المُعجبة بمُستوياته المميزة.

وقامت جماهير نادي “الإتفاق” بإطلاق “هاشتاغ” يُنادي بضرورة تفادي رحيل الحارس المُميز بعد نهاية الموسم الجاري، رافعين الشعار التالي “#تجديد_مبولحي_مطلب”.

وجاءت خرجة مُحبي “الإتي” كرد على مُشجعي “النصر” الذين طالبوا إدارتهم من خلال “تويتر” باستقدام صاحب الـ31 عاما، الموسم القادم.

ومن المُنتظر أن يصنع مُستقبل “الرايس” الحدث في المملكة في الأسابيع القادمة، خاصة وأنه سيكون حُرا من أي التزام صيفا.