صراع الصدارة يشتعل في الرابطة المحترفة والحسم يُؤجّل إلى جولة الختام

تأجل حسم اللقب في بطولة الرابطة المحترفة إلى الجولة الختامية، بعدما أسفرت مباريات الجولة الـ29 التي جرت اليوم الثلاثاء عن تغييرات مؤثرة في قمة الترتيب.

وزادت من حدة التنافس على التتويج باللقب، في وقت اشتدت فيه أيضًا معركة البقاء في أسفل الجدول.

مولودية الجزائر تؤجّل الحسم

وفرّط المتصدر مولودية الجزائر في نقطتين ثمينتين بعد تعادله دون أهداف خارج قواعده أمام أولمبي الشلف بملعب بومزراق. ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، محافظًا على الصدارة. لكنه دخل منطقة الخطر من حيث ضغط المطاردين المباشرين.

أما أولمبي الشلف فقد نجح في ضمان البقاء، بعدما رفع رصيده للنقطة الـ34 في المركز الـ13.

بلوزداد دون مفاجآت

واستغل شباب بلوزداد تعثر المولودية ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، بعد فوزه بثنائية نظيفة على حساب مولودية وهران، رافعًا رصيده إلى 54 نقطة.

وبذلك، تمكن “السياربي” من انتزاع مركز الوصافة من شبيبة القبائل التي اكتفت بنقطة التعادل أمام ترجي مستغانم على ملعب محمد بن سعيد، لتستقر في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

“الكناري” يسقط في فخ التعادل

من جهة أخرى، بات ترجي مستغانم مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة الختامية حين يواجه أتلتيك بارادو، بعدما تجمد رصيده عند النقطة 31، ما يبقيه في دائرة الخطر. خاصة بعدما حقق نجم مقرة الفوز أمام النادي الرياضي القسنطيني بهدفين مقابل هدف في هذه الجولة.

أقبو تعود بالفوز

ولحساب الجولة ذاتها، تمكن نادي أولمبيك آقبو من الفوز خارج الديار أمام مولودية البيض بنتيجة هدف دون رد. ليرفع النادي البجاوي رصيده للنقطة الـ36 في المركز الـ11. فيما تجمد رصيد مولودية البيض عند النقطة الـ36 كذلك في المركز الـ12.

الجولة الأخيرة مفتوحة على كل الاحتمالات

الجولة الأخيرة، المقررة يوم السبت، ستكون حاسمة لتحديد هوية البطل، إذ ستستقبل مولودية الجزائر فريق نجم مقرة صاحب المركز ما قبل الأخير (30 نقطة)، في مواجهة محفوفة بالمخاطر نظرًا لأهمية النقاط لكلا الفريقين.

في المقابل، سيشد شباب بلوزداد الرحال إلى بجاية لملاقاة أولمبيك آقبو، الذي يلعب دون ضغوط.

فيما سيستضيف شبيبة القبائل نظيره أولمبي الشلف على أرضية ملعب حسين آيت أحمد في لقاء لا يقل أهمية. خاصة وأن “الكناري” يملك هو الآخر فرصة حسابية للتأهل لرابطة الأبطال الموسم المقبل.