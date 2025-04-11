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الرياضة

صراع شرس.. بونجاح يفقد صدارة ترتيب هدافي الدوري القطري

بقلم عزيز طالبي
صراع شرس.. بونجاح يفقد صدارة ترتيب هدافي الدوري القطري
بونجاح
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عزّز الدولي الجزائري بغداد بونجاح رصيده التهديفي رفقة نادي الشمال القطري، بتسجيله هدفاً أمام الريان، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، وانتهت بخسارته ورفقاءه برباعية مقابل ثلاثة.

وسجل بغداد بونجاح، هدفا لفريقه الشمال، في الدقيقة الثامنة عن طريق ركلة جزاء.
وهو الهدف الـ 18 له في الدوري القطري هذا الموسم.

ورغم ذلك، فتقد بغداد بونجاح صدارة ترتيب الدوري القطري، لصالح، روجر غيديس، لاعب الريان القطري الذي سجل ثلاثية (هاتريك)،اليوم الجمعة، ورفع رصيده إلى 19 هدفاً منذ بداية الموسم.

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