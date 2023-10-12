صرخة جزائريين في فلسطين.. “نطلب من الرئيس تبون إجلاءنا”!

طالبت العائلات المتواجدة في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل لإجلائهم.

وقال أحد أفراد العائلة زكي غباين، إنّ منزلهم تم قصفه بالكامل في غزة. مضيفا أن عائلته جزائرية وكانت مقيمة في الجزائر لمدة 15 سنة. وصرحت أخرى من وهران، أن “الأوضاع صعبة في غزة، لا يوجد لا كهرباء ولا ماء”. تابعة “حتى أن الكيان الإسرائيلي يقوم برمي الفوسفور علينا”. “ونطالب الرئيس تبون بالتدخل لإجلائنا”.

كما أضافت هدى آيت زايد، جزائرية من معسكر، في ميكروفون مراسل النهار في غزة شعيب يوسف، أن “الأوضاع حرب بمعنى الكملة.. قصف من كل مكان”. تابعة “جاءنا أمر بالإخلاء وفور دخولنا إلى هذا المكان قاموا بقصف منزلنا”.

وعن سبب تواجدها في فلسطين، قالت إنها في زيارة إلى أختها ووالدتها اجرت عملية بتر الأرجل وهي في حالة سيئة. حيث قامت بإخراجها من المنزل في كرسي متحرك.

مطالب بالإجلاء

وطالبت العائلات الجزائرية، من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حمايتهم وإجلائهم بأي طريقة. قائلة “نطلب من الرئيس تبون إجلائنا.. نحن كجزائريين حمايتنا هي مسؤولية رئيس الجمهورية بأي طريقة”.

وأضافت، العائلات أن هناك العديد من الطرق لإجلائنا وتوفير أقل ما تطلبه العيشة لأطفالهم حتى يخرجوا سالمين من هذه الحرب.

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