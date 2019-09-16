صرف الأدوية المهلوسة .. نحو قانون لحماية الصيادلة من الإعتداءات

اقرت وزارة الصحة قانون صرف المؤثرات العقلية من شأنه ضمان حماية الصيادلة من الإعتداءات وضمان توفير المهلوسات للمعالجين من المرضى.

واوضح طاهر ياحي عضو المجلس الوطني لنقابة الصيادلة أن هناك مشاكل في صرف الادوية من نوع المؤثرات العقلية.

واضاف ذات المتحدث أنه لابد من إطار قانوني منظم لحماية الصيادلة والمريض معا، من خلال مرسوم تنفيذي سيصدر عن قريب.

والذي يمس الناشطين في مجال الأدوية من المادة الاولية مروا بالمستورد والمنتج ثم الموّزع وصولا إلى الصيدلي.

وهذا بوصفات جديدة بأرقام متسلسلة يصعب تقليدها وإجراءات جزائية لكل من يهدد صيدلي بهدف الحصول على المهلوسات بصفة غير قانونية.