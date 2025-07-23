صرف منحة السفر 750 أورو…بنك الجزائر يكشف الجديد

كشف نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن باحان،اليوم الأربعاء، أن البنك بصدد التحضير لإطلاق تطبيق رقمي يمكّن المواطنين من دفع تكاليف حق الصرف الجديد للسفر إلى الخارج مباشرة من حساباتهم البنكية نحو بنك الجزائر. مع إمكانية طباعة وصل الدفع عن بعد, دون الحاجة للتنقل إلى البنك.

وأوضح بن باحان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا التطبيق يوجد حاليا في مراحله النهائية قبل الإطلاق الرسمي، مضيفا أنه سيوفّر أيضا، مستقبلا. إمكانية الحصول على بطاقة خاصة بالعملة الصعبة.

وأشار المسؤول إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار رقمنة عملية حجز حق الصرف بشكل كامل.بهدف تسهيلها وضمان سلاسة تنفيذها لفائدة المواطنين.

وفيما يتعلق بإطلاق عملية حجز حق الصرف الجديد لفائدة المواطنين المقيمين ابتداءً من يوم الأحد الماضي. على مستوى فرع بنك الجزائر بزيغود يوسف (الجزائر العاصمة)، بالتوازي مع كافة فروع بنك الجزائر ووكالات البنوك المعنية. عبر التراب الوطني.أكد بن باحان أنه تم تسخير كافة الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة لإنجاح هذه العملية.

كما أشار إلى أن هناك متابعة دقيقة من قبل مسؤولي بنك الجزائر لضمان حصول المواطنين على العملة الصعبة بكل أريحية على مستوى المطارات والموانئ والمعابر الحدودية.

فتح شبابيك مخصصة لحجز حق الصرف على مستوى المعابر الحدودية والمطارات والموانئ

وفي هذا السياق. أفاد بن باحان بأن البنك فتح شبابيك مخصصة لحجز حق الصرف على مستوى المعابر الحدودية والمطارات والموانئ. حيث تم تجهيز 40 شباكا بالمطارات، و17 بالموانئ. وقرابة 24 شباكا بالمعابر البرية. و4 شبابيك بمحطة القطار بسوق أهراس، وكلها مزودة بالعملة الصعبة المخصصة للمواطنين.

كما أكد فتح الشبابيك الخاصة بمنح العملة الصعبة على مدار 24 ساعة بنقاط الخروج، مع استعداد البنك لفتح شبابيك إضافية في حال وجود اكتظاظ. بما يضمن سلاسة الخدمة.

وبخصوص شروط تسديد قيمة حق الصرف.أكد المسؤول أنه يتوجب على المواطن دفع المقابل بالدينار الجزائري لدى البنك المختص، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل قبل موعد الرحلة.ما يتيح لبنك الجزائر ضمان توفر السيولة بالعملة الصعبة.

وفي حال إلغاء السفر لأي سبب أو تقليص مدة الإقامة بالخارج. أوضح المسؤول أنه يتوجب على المواطن إرجاع مبلغ العملة الصعبة. إلى بنك الجزائر في أجل أقصاه خمسة أيام. لاسترجاع ما يعادله بالدينار الجزائري.

وفيما يخص قسيمة الوقود المدرجة في ملف الحصول على حق الصرف الجديد. أوضح السيد بن باحان أن دفع هذه الضريبة يخص فقط المواطنين الذين يسافرون بسياراتهم الخاصة. ويتوجب عليهم سدادها على مستوى شبابيك مديرية الضرائب المتوفرة عبر الوطن.

أما بشأن إدراج بنوك إضافية للمشاركة في عملية حجز حق الصرف الجديد.فأكد بن باحان أن بنك الجزائر سيرخص بذلك لأي بنك ينشط في مجال الصرف. بعد اجتيازه بنجاح للاختبارات التقنية بالتنسيق مع مديرية الإعلام الآلي ومديرية التطوير التابعة للبنك المركزي