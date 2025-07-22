صرف منحة السفر 750 أورو..بنك جديد يدخل الخدمة

تم إدراج “بنك الخليج الجزائر” (AGB) ضمن قائمة البنوك المعنية بعمليات حجز حق الصرف الجديد لفائدة المواطنين المقيمين الراغبين في السفر إلى الخارج، حسب ما أعلن عنه بنك الجزائر.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ التعليمة رقم 05-2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، الموقعة مؤخرا من طرف محافظ بنك الجزائر. صالح الدين طالب، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون.

وحدد المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف بـ750 أورو (أو ما يعادلها من العملات الحرة القابلة للتحويل) لفائدة البالغين (19 سنة فما فوق). و300 أورو للقصر ما بين 12 و19 سنة, ويمنح هذا الحق مرة واحدة سنويالفترة إقامة خارج البلاد لا تقل عن سبعة (7) أيام.

وأشار البيان إلى أن قائمة البنوك المعنية بعمليات حجز حق الصرف تشمل حاليا : البنك الوطني الجزائري (BNA)، بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR). الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك)،البنك الخارجي الجزائري (BEA). بنك التنمية المحلية (BDL)، القرض الشعبي الجزائري (CPA). إلى جانب “بنك الخليج الجزائر” (AGB) الذي تم إدراجه ابتداء من اليوم، مع إمكانية توسيع هذه القائمة لاحقا.