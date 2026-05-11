صرف منحة المردودية لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية قبل عيد الأضحى

رخّصت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية بصرف منحة المردودية الخاصة بالثلاثي الثاني من سنة 2026 قبل حلول عيد الأضحى، لفائدة موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية.

وحسب ما تم تبليغه فإن منحة المردودية للثلاثي الثاني سيتم صبّها قبل عيد الأضحى، لتشمل مختلف موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير المالية.

وسيتم، في الإطار نفسه، صرف كافة المنح المماثلة الخاصة بالثلاثي الثاني قبل عيد الأضحى، في إجراء استثنائي يهدف إلى ضمان استفادة المعنيين في الآجال المحددة.

وقد تم تبليغ هذا الإجراء إلى المراقبين الميزانياتيين على مستوى الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية. وكذا على مستوى البلديات والولايات، إضافة إلى أمناء الخزائن والأعوان المحاسبين بالمؤسسات العمومية، قصد السهر على تطبيقه.