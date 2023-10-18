قناة النهار صريح جدا:التجارة أم الوظيفة..أيهما يفضل الشباب الجزائري بقلم قناة النهار نشر في 18 أكتوبر 2023 - 10:27 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 50 0 صريح جدا:التجارة أم الوظيفة..أيهما يفضل الشباب الجزائري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vJDBQ اقرأ أيضا عنابة : عائلة الرضيع عبد الرحمان تستنجد بالسلطات وذوي القلوب الرحيمة لإغاثته قناة النهار 07 أكتوبر نسيمة جعفر باي : "ولاو يخدمو النساء بسبب الجمال ولا يهمهم المستوى" قناة النهار 06 أكتوبر عمليات تعقيم الطائرات القادمة من أوروبا لمنع تفشي حشرة "البق" في الجزائر قناة النهار 05 أكتوبر مؤثر جدا..والدة الطفل المغدور جود تنتقل إلى جوار ربها أثناء تأديتها مناسك العمرة قناة النهار 27 سبتمبر صريح جدا: كيفاش يتعامل الشاب الجزائري إذا معجباتوش الطفلة في الشوفة قناة النهار 11 أكتوبر صريح جدا : هكذا يتابع الجزائريون أحداث غـــ.زة قناة النهار 16 أكتوبر صريح جدا:مصروف المدرسة..كم يخصص الجزائريون لأبنائهم يوميا؟ قناة النهار 15 أكتوبر الإكتظاظ والركض وراء الحافلات..يوميات تعكس معاناة المسافرين قناة النهار 04 أكتوبر السبيطار ولا ساعة روطار..مقولة قديمة لسائقي الأجرة قناة النهار 05 أكتوبر البليدة: "بلاصة العرب" ..مقصد الباحثين عن خضر طبيعية بيولوجية قناة النهار 06 أكتوبر