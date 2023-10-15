قناة النهار صريح جدا:مصروف المدرسة..كم يخصص الجزائريون لأبنائهم يوميا؟ بقلم قناة النهار نشر في 15 أكتوبر 2023 - 14:08 شارك غرِّد أرسل 75 0 صريح جدا:مصروف المدرسة..كم يخصص الجزائريون لأبنائهم يوميا؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8l1yD اقرأ أيضا الدرك الوطني يحجز 52800 قرص مهلوس "بريغابالين" بالوادي قناة النهار 30 سبتمبر صحة: إرتفاع الأمراض النفسية والعقلية .. الشباب الأكثر عرضة قناة النهار 30 سبتمبر صريح جدا : بعد قرار الرئيس تبون رفع المنحة الجامعية..هكذا تفاعل الطلبة قناة النهار 03 أكتوبر مجتمع: إستهلاك المواد الغذائية دون مراقبة تاريخ الصلاحية .. الثقافة الغائبة قناة النهار 26 سبتمبر وهران / اللباس التقليدي للأطفال.. إسعاد البراءة ليلة المولد النبوي مهما كان الثمن قناة النهار 27 سبتمبر عين الدفلى : 50 تلميذ في القسم..الإكتظاظ يؤرق التلاميذ والأولياء بمتوسطة أولاد باسة قناة النهار 26 سبتمبر صريح جدا: كيفاش يتعامل الشاب الجزائري إذا معجباتوش الطفلة في الشوفة قناة النهار 11 أكتوبر سطيف : حـ.ـريق شقة بحي الباز 2000 مسكن يخلف وفـ.ـاة طفلين وإصابة إمرأتين بحـ.روق قناة النهار 30 سبتمبر وصول الموقوفين في قضية مقتـ.ـل جمال بن اسماعين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء قناة النهار 15 أكتوبر بعد النجاح الذي حققه عبر التيك توك..النهار ببيت الطفل يونس قناة النهار 15 أكتوبر