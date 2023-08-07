قناة النهار صريح جدا: أراء الجزائريين حول إرتفاع حالات الغرق بالشواطئ بقلم قناة النهار نشر في 07 أوت 2023 - 13:36 شارك غرِّد أرسل 73 0 صريح جدا: أراء الجزائريين حول إرتفاع حالات الغرق بالشواطئ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iSMD9 اقرأ أيضا صادم!!ميلود يكشف.. خوها خطبني فالقهوة و اخته سرقتلي القش و راحت! قناة النهار 27 جويلية وهران: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري قناة النهار 22 جويلية دلال خير: بكير.. شاب يعاني الويلات بعد إصابته بالشلل النصفي بسبب حادث مروري قناة النهار 21 جويلية جيجل : زيامة المنصورية..النيران تحول غابات معشوقة السياح إلى رماد قناة النهار 27 جويلية بداري : هذا هو موعد الإعلان عن نتائج التسجيلات الجامعية قناة النهار 20 جويلية محمد الأمين قداش يكشف سبب تفوقه وتحصله على المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا قناة النهار 30 جويلية خليها على ربي: قصة صادمة..صراع نسب وشرف يدمر حياة طفلة ذات 7 سنوات قناة النهار 27 جويلية تيارت : الجفاف يضرب الآبار..والموالون في رحلة بحث عن المياه والأعلاف لماشيتهم قناة النهار 05 أوت طالع هابط: شاهد المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة الجزائرية لتوفير الماء للمواطن قناة النهار 18 جويلية والدة صاحب أعلى معدل في البكالوريا.. محمد كان يفضل كل المواد ويتلقى الدروس مع الاستاذ وحده قناة النهار 30 جويلية