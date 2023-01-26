قناة النهار صريح جدا: أراء الجزائريين حول حظوظ الجزائر في إحتضان كان 2025 بقلم قناة النهار نشر في 26 جانفي 2023 - 10:12 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 80 0 صريح جدا: أراء الجزائريين حول حظوظ الجزائر في إحتضان كان 2025 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5E1Xy اقرأ أيضا عبد الحميد بورومة: وزير السكن ألح على تكوين كفاءات سيسيرون ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي فاسألوا : النهي عن الحلف بالمخلوق قناة النهار 16 جانفي مستثمرة عاشور😍 😍 قصة حلم بدأ منذ أعوام وتجسد في أقل من عام قناة النهار 06 جانفي مجمع سيفيتال يطلق تجارب أولية لزراعة الشمندر السكري في الجزائر قناة النهار 11 جانفي طالع هابط: سكان بلدية الشريعة يطالبون بسد للقضاء على أزمة العطش قناة النهار 15 جانفي الندوة الصحفية لمنتخب موزمبيق قبل مواجهة المنتخب الوطني قناة النهار 20 جانفي ينتظرون مستحقاتهم من شركات الإنجاز الأجنبية..مناولون محليون على حافة الإفلاس قناة النهار 16 جانفي الفنانة ظريفة: لهذا السبب سميت بالسنة الفلاحية ! قناة النهار 12 جانفي طالع هابط: نداء إنساني للسلطات وللمحسنين من النعامة قناة النهار 24 جانفي مجيد بوقرة: نحن سعداء بالفوز بثلاث نقاط ونشكر المشجعين والعائلات على تشجيعنا قناة النهار 13 جانفي