صريح جدا: أسعار البطاطا بـ 110دج..الناس راهي تريسكي باش تاكل والزاولي يا حليلو

مع إرتفاع أسعار البطاطا في السوق ووصولها إلى أزيد من 110 دج، لا يزال المواطن يعاني من إرتفاعها خاصة وأن هذه المادة مطلوبة بكثرة.

كاميرا النهار، نزلت إلى أحد الأسواق بالجزائر العاصمة لتتفاجأ في أسعار البطاطا وكذا أسعار الفواكه.

بالمقابل، المواطنون طالبوا بالوصول إلى حل ومحاربة المضاربين في الأسعار.

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