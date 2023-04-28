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صريح جدا.. أسعار السيارات المستعملة تأبى التراجع

بقلم النهار أونلاين
صريح جدا.. أسعار السيارات المستعملة تأبى التراجع
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صريح جدا.. أسعار السيارات المستعملة تأبى التراجع في إنتظار منح تراخيص الإستيراد لعلامات أخرى

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