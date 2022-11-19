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قناة النهار

صريح جدا: “أقلّهن مهرا أكثرهن بركة”.. هذا هو مهر العروس في الشلف

بقلم قناة النهار
صريح جدا: “أقلّهن مهرا أكثرهن بركة”.. هذا هو مهر العروس في الشلف
صريح جدا
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صريح جدا: “أقلّهن مهرا أكثرهن بركة”.. هذا هو مهر العروس في الشلف

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