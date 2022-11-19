قناة النهار صريح جدا: “أقلّهن مهرا أكثرهن بركة”.. هذا هو مهر العروس في الشلف بقلم قناة النهار نشر في 19 نوفمبر 2022 - 12:09 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 142 0 صريح جدا: “أقلّهن مهرا أكثرهن بركة”.. هذا هو مهر العروس في الشلف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bWo3V اقرأ أيضا زوجوني: تحضيرات عرس من نوع خاص لحمزة وآسيا من عنابة قناة النهار 05 نوفمبر وزير الإتصال يستقبل رئيس جمهورية الصومال الفدرالية للمشاركة في أشغال القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر الرئيس تبون يلتقي برئيس الوزراء الهواندي و الرئيس البلغاري على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ قناة النهار 07 نوفمبر مشاهد صادمة... محل للأكل السريع يبدل زيت القلي مرة في الأسبوع ويفتقر لشروط النظافة قناة النهار 15 نوفمبر السفير الفرنسي: الوكلات والوسطاء غير القانونيين يسرقون من طالبي التأشيرات ويسببون ضغطا على الموقع قناة النهار 10 نوفمبر عبداوي: كل نجاحات الجزائر تزعج العديد من الدوائر الخارجية قناة النهار 06 نوفمبر كيف تطوّر الطفل الصغير الذي بداخلك .. ببساطة هاوليك الحل قناة النهار 10 نوفمبر قصر المؤتمرات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلقي الكلمة الإفتتاحية للقمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر وزير العدل: الإرهـ.اب تهديد خطير لأمن الدول والمجتمعات يغذيه تفكير متطرف قناة النهار 12 نوفمبر طبيبكم: عملية تجميل الأنف.. مراحل العملية ونتائجها قناة النهار 12 نوفمبر