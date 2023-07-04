قناة النهار صريح جدا: أين يضيع أغلب وقت الشباب الجزائري ..؟ بقلم قناة النهار نشر في 04 جويلية 2023 - 08:35 شارك غرِّد أرسل 33 0 صريح جدا: أين يضيع أغلب وقت الشباب الجزائري ..؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fIkJU اقرأ أيضا عين الدفلى / ساعات قبل العيد..مربي غنم يفقد 36 رأس بعين السلطان .."عيدوا علينا 😢" قناة النهار 27 جوان بكالوريا 2023: ترشيحات إمتحان مادة الفلسفة تبكي تلاميذ شعبة الأداب والفلسفة قناة النهار 13 جوان سيدي بلعباس.. هكذا أصبحت غابة "السبكتور" بعد الحريق الذي مسها قناة النهار 29 جوان قسنطينة: السيدة صباح توزع وجبات خالية من الغلوتين على المترشحين للبكالوريا قناة النهار 14 جوان كلمة تأبينية لوزير الشؤون الدينية في مراسم تشييع جنازة العلامة الطاهر آيت علجت قناة النهار 14 جوان طالع هابط : طوابير طويلة أمام الجزائرية للمياه من أجل الماء في قالمة .. مرحبا بكم في جزائر 2023 قناة النهار 02 جويلية النواب ومواقع التواصل الإجتماعي .. البحث عن الترند أم التسويق للعمل البرلماني قناة النهار 16 جوان صريح جدا: هذا ما أنفقه مترشحو البكالوريا على الدروس الخصوصية ..! قناة النهار 14 جوان قدوم أمطار على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 23 جوان بوتين يسأل رئيس الجمهورية حول فكرة إنشاء عملة موحّدة للعالم العربي ..هكدا ردّ عليه قناة النهار 16 جوان