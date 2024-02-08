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قناة النهار

صريح جدا / إتقان العمل عند الجزائريين .. بين الجد والتكاسل

بقلم بوعلام عادل
صريح جدا / إتقان العمل عند الجزائريين .. بين الجد والتكاسل
صريح جدا
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صريح جدا / إتقان العمل عند الجزائريين .. بين الجد والتكاسل

رابط دائم : https://nhar.tv/1ktRh
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