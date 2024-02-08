قناة النهار صريح جدا / إتقان العمل عند الجزائريين .. بين الجد والتكاسل بقلم بوعلام عادل نشر في 08 فيفري 2024 - 10:03 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 17 0 صريح جدا / إتقان العمل عند الجزائريين .. بين الجد والتكاسل رابط دائم : https://nhar.tv/1ktRh اقرأ أيضا بلماضي:" محرز ينتقدوه منذ زمان.. والمحللين لي ينتقدوني وينتقدو الفريق مانيش مشغول معاهم" قناة النهار 19 جانفي رغم آثارها السلبية على صحة الفرد..وجبات الأكل السريع خيار الكثيرين قناة النهار 06 فيفري صريح جدا : القطيعة بين الإخوة..هكذا هانت عليهم الرحم التي جمعتهم قناة النهار 06 فيفري شاهد.. الإطلاق الرسمي لمركبات "جي أم سي" قناة النهار 01 فيفري سعيدة : عبد القادر حول هوايته في تربية الحمام إلى مصدر رزق له قناة النهار 30 جانفي سوق أهراس : فرق رقابية لمتابعة تموين السوق بالمواد واسعة الإستهلاك قناة النهار 01 فيفري الدرك الوطني : وضع حد لشبكة إجرامية تزرع الرعب وسط السكان بالسحاولة قناة النهار 27 جانفي خدام الرجال : البستاني قناة النهار 27 جانفي طالع هابط : النوي يوجه رسالة لسوناطراك بسبب تسرب النفط في ورقلة قناة النهار 28 جانفي صريح جدا / سوء الظن بالآخرين .. سلوك يدمر العلاقات الإجتماعية ! قناة النهار 03 فيفري