صريح جدا: إرتفاع الأسعار دون مبررات.. المواطن تحت الصدمة

لا تزال تعرف الأسعار ارتفاعا جنونيا في الأسواق، بحيث أن المواطن يواجه كل يوم صدمة.

سواء في الخضر والفواكه أو المواد الغذائية الأخرى.

كاميرا النهار نزلت إلى الأسواق أين رصدت آراء المواطنين حول الأسعار، حيث كان الرد واحد “الحالة غالية”.

بحيث قالوا أن العائلة الكبيرة لا يمكنها ان تكفي حالها مع هذا الغلاء الذي يسود جل الأسواق.

للأشارة، كانت أسعار البطاطا قد أحدث ضجة كبيرة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن وصل سعر الكيلوا الواحد إلى 130 دج.

وهو الأمر الذي أدخل المواطن في دوامة البحث على البطاطا باقل سعر.

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من جهتها لم تعد القشابية محصورة لدى فئة الكبار أو ذات الدخل الضعيف أو البدو الرحل لحماية أنفسهم من البرد القارص والصقيع. خاصة في المناطق الداخلية التي تصل فيها درجات الحرارة إلى مادون الصفر، أين أصبح يتنافس على اقتنائها المواطنين من مختلف الطبقات الغنية والفقيرة والمتوسطة وكل الفئات العمرية خاصة في فصل الشتاء.

كما تتراوح أسعارها من 4 ملايين ونصف إلى 20 مليون وحتى 30 و40 مليون بالنسبة للقشابية المصنوعة من الوبر الأصيل والشعرى. وكذا من “العقيقة” الخاصة بالمخلول الصغير.

بالإضافة إلى أن القشابية الجزائرية كانت في فترة السبعينات تصدر إلى ألمانيا من أجل صنع المعاطف، خاصة وأنها معروفة بألوانها الباهية والنادرة على غرار الشعلى، والبطاطي، والكحلة التي تعرف رواجا كبيرا.

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