قناة النهار صريح جدا: الأغواط..هذا هو المبلغ المخصص لشراء اضحية العيد بقلم قناة النهار نشر في 01 جويلية 2022 - 12:04 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 24 0 صريح جدا: الأغواط..هذا هو المبلغ المخصص لشراء اضحية العيد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mx8Mz اقرأ أيضا "المدير العام للصيدلية المركزية :" دخول 100 صنف من أدوية السرطان قناة النهار 23 جوان المناصر "كادي": 12 سنة ونحن نتبع المنتخب الوطني في تنقلاته بأموالنا الخاصة قناة النهار 22 جوان "مواطنة بوهران :" نرحب بكل الضيوف ونشكر السلطات على كل مجهوداتهم قناة النهار 24 جوان "تلميذ من البليدة تخصص تسيير و إقتصاد : "خيّرت الموضوع الثاني و جاني صعيب بزّاف قناة النهار 13 جوان "مترشحة من تنس : "واش قرينا في البرنامج حطوهولنا..ماكاش حاجة جديدة قناة النهار 13 جوان والي وهران للمتضررين من الزلزال: الجزائر ما تسمحش في ولادها وقت الشدة قناة النهار 27 جوان صريح جدا: غلاء الأسعار.. تكبح السياحة الداخلية في الجزائر قناة النهار 25 جوان وزير الصحة: اخترنا أطقم طبية حسب متطلبات الحجاج الوطني 15 جوان والدة الممرضة المقتولة: بنتي تاع خير وكامل الناس يعرفوها.. غدروها قناة النهار 28 جوان قالمة: النيران تتلف قناطير كبيرة من القمح بإقليم بلدية بومهرة أحمد قناة النهار 16 جوان