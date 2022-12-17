قناة النهار صريح جدا: الأغواط.. هذه هي أسباب حوادث المرور ! بقلم قناة النهار نشر في 17 ديسمبر 2022 - 08:39 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 29 0 صريح جدا: الأغواط.. هذه هي أسباب حوادث المرور ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/52kJ2 اقرأ أيضا طالع هابط: إنفجار خزان القطب الحضري ببغزول يكشف العيوب ... كارثة قناة النهار 13 ديسمبر وزير الصناعة : لدينا كل القدرات التي تتيح لنا صناعة المركبات..النسيج و الإلكترونيات قناة النهار 12 ديسمبر ملبنة الصومام تشارك في طبعته الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائري قناة النهار 15 ديسمبر عين تموشنت: أحياء دون كهرباء وغاز .. المواطنون ينتظرون قناة النهار 04 ديسمبر صحة: مصالح الطب الشرعي تستقبل عشرات النساء المعنفات يوميا قناة النهار 26 نوفمبر "رئيس الجمهورية :" حنا ماذا بينا هذي الأمور ماتزيدش تدخل من الخارج قناة النهار 14 ديسمبر تساقط أمطار متفرقة و ضعيفة بهذه المناطق قناة النهار 05 ديسمبر "صريح جدا : " السوڨ راهو طايح😱😱 شريت كونڨو بـ310 ساوموني بـ220 قناة النهار 27 نوفمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل الملك الأردني بمطار هواري بومدين الدولي قناة النهار 03 ديسمبر زين عامر: مدرب الأرجنتين يرتكز كثيرا على ميسى ونجاحه كان بفضله قناة النهار 03 ديسمبر