“صريح جدا: الإزدحام المروري بالعاصمة.. “الحاجة قالت الموطو لي تسلك

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وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم مين تنفيذين يتضمنان التصريح بالمنفعة الـعمومية. والهدف منه امتصاص جزء من الحركة الـمرورية في العاصمة.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 89 مرسومين تنفيذي رقم رقـم 21-470 والمؤرخ عام 1443 المــوافــق لـ 25 نـوفـمـبـر سنة 2021. والمتضمن إنجاز مخـرج مركز الردم التقني لحاميسي وإلتفـاف إقامة الدولة لزرالدة في العاصمة عن طريق ازدواج الطريـق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212.

كما صدر في ذات الجريدة مسروم تنفيذي رقم 21-471 مؤرخ عام 1443 الموافـق لـ 25 نوفمبر سنة 2021. والمتضمن إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان في العاصمة.

هذا ويندرجان هذان المرسومان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة. والتي تعرف معدل ​​حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم.

وكان وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، قد قال إن الوزارة سجلت مؤخرا دراسة هامة لمخطط حركة المرور لحل معضلة الازدحام المروري على مستوى الجزائر العاصمة.

وأضاف الوزير خلال إجتماع وزاري رفقة والي العاصمة للتخفيف من آثار الإزدحام المروري، أن هناك برنامج ثري ومهم لفك الإختناق المروري على الجزائر العاصمة. وذلك بإطلاق دراسة تهدف إلى مخطط شامل لتخفيف من حركة المرور عبر فتح العديد من الطرق الهامة. خاصة بعد الزحمة المرورية الخانقة التي نشهدها مؤخرا.