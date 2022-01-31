صريح جدا: البطالة في النعامة.. شباب ضائع بين المقاهي والجدران !

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حجزت مصالح فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المشرية بـ النعامة، كمية من المؤثرات العقلية والمقدر عددها بـ 435 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ.

بالإضافة الى 60 قرص من المخدرات الصلبة مجهولة النوع والمصدر، صفيحة من الكيف المعالج وزنها الصافي 93 غرام.

ومبلغ مالي يقدر بـ 70 مليون سنتيم من عائدات الترويج ، ثلاثة هواتف نقالة.

كما تم حجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

ليتم إنجاز ملف قضائي وتقديم الأطراف أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة المشرية.

وذلك عن تهمة حيازة ونقل وترويج بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية والمخدرات من أجل عرضها على الغير.

عاشت الطالبات بالإقامة الجامعية للإناث بولاية النعامة، ليلة رعب وذعر بعدما إقتحمها مجهولون بعد منتصف الليل. في غفلة من أعوان الأمن.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد إقتحم مجهولان الإقامة الجامعية بن علي بودغن للإناث ليلا، حاملين أسلحة بيضاء بعدما جابو وتجولو في أجنحة وغرف الطالبات.

وقد تسلل الغرباء من الجدار الخارجي وصولا إلى غرف الطالبات في ظل غياب تام لأعوان الأمن. لتتفطن الطالبات لهما وشرعن في الصراخ من أجل طلب النجدة.

أين تدخلت مصالح الشرطة فورا بعد إبلاغهم لتفادي ما لا يحمد عقباه.

كما أضافت ذات المصادر، أنه تم القبض على الشخص الذي اقتحم الإقامة الجامعية وتم إقتياده إلى مركز الشرطة.

فيما لاذ الشخص الآخر بالفرار، وهو الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والذعر لدى الطالبات. أين خرجت الطالبات من غرفهن وتجمعن داخل الحي الجامعي، مطالبين بتوفير الأمن.