قناة النهار صريح جدا: البطالة في تيسمسيلت.. فرص تشغيل غائبة وشباب يستغيث ! بقلم قناة النهار نشر في 30 سبتمبر 2022 - 09:44 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 40 0 صريح جدا: البطالة في تيسمسيلت.. فرص تشغيل غائبة وشباب يستغيث ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zU2O1 اقرأ أيضا "مصطفى زبدي :"السوق مليئ بقطع الغيار المقلّدة وهذا سبب حـ ـوادث الطرقات قناة النهار 10 سبتمبر مشاهد صـ.ـادمة.. أسواق تتحول إلى مفارغ عمومية للنفايات قناة النهار 14 سبتمبر الشلف : هياكل جامعية جديدة بـ7 ألاف مقعد جديد لتدعيم قطاع التعليم العالي قناة النهار 22 سبتمبر فاسألوا : إزهد في الدنيا يحبك الله قناة النهار 10 سبتمبر صريح جدا: بسبب غلاء المعيشة.. جزائريون يعملون بعد التقاعد ! قناة النهار 17 سبتمبر الطارف: الحرائق الأخيرة تعيد مشروع الحاجة عائشة إلى نقطة الصفر بالقالة قناة النهار 19 سبتمبر الرئيس تبون يتسلم قميص المنتخب الوطني بإسمه هدية من حكيم مدان قناة النهار 14 سبتمبر البويرة: تاخر إنجاز مشروع 80 مسكن ترقوي بالأخضرية يثير سخط المستفيدين قناة النهار 12 سبتمبر لقاء خاص مع بطل مسلسل "بنت البلاد" الممثل نجيب بوسالم في برنامج 360 قناة النهار 16 سبتمبر تربية الأفاعي.. النسور والحيوانات النادرة تستهوي الشباب قناة النهار 24 سبتمبر