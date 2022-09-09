قناة النهار صريح جدا: البيض.. أولياء يشتكون من إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية بقلم قناة النهار نشر في 09 سبتمبر 2022 - 09:24 شارك غرِّد أرسل 16 0 صريح جدا: البيض.. أولياء يشتكون من إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uYoRb اقرأ أيضا نور الهدى: السرطان في مجتمعنا يساوي الموت.. وأنا ساعدت باش نغير هذه الفكرة قناة النهار 24 أوت نهاركم جديد/ المستوى الثقافي ومدى تأثيره على العلاقات الزوجية ؟ قناة النهار 29 أوت صريح جدا: هل يعدل الجزائريون بين أبنائهم؟ قناة النهار 02 سبتمبر برنامج Toutes Options: أهمية وكيفية تغيير زيت علبة السرعة الأوتوماتيكية قناة النهار 20 أوت تربية: تاريخ دخول التلاميذ يثير الجدل قناة النهار 22 أوت جزائريون: عمي محمد.. لهذا السبب يحبه سكان مدينة فرندة قناة النهار 22 أوت شوفو حكايتي:عمي رشيد.. أب زوجة إبراهيم السوري يرد ويكشف حقائق جديدة وصادمة قناة النهار 28 أوت شاهد كيف تتسبب القارورات البلاستيكية في الفيضانات بتبسة قناة النهار 02 سبتمبر نهاركم جديد/ صعوبات التعلم.. أسبابها وعلاجها قناة النهار 01 سبتمبر شهر أوت الأسود..حصيلة قياسية في عدد ضـ. حايا الـ .حوادث والحرائق قناة النهار 25 أوت