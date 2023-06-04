قناة النهار صريح جدا : التأمين على الممتلكات..ثقافة غائبة لدى الجزائريين ! بقلم قناة النهار نشر في 04 جوان 2023 - 11:02 شارك غرِّد أرسل 31 0 صريح جدا : التأمين على الممتلكات..ثقافة غائبة لدى الجزائريين ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ggRU0 اقرأ أيضا شاهدوا... محاولة تهريب مليون و200 ألف أورو بمطاري وهران وهواري بومدين قناة النهار 14 ماي طيب معانا / بيتزا بـ4 أذواق متنوعة 🍕 كوكتيل خاص لأصحاب فقر الدم 🍹 قناة النهار 20 ماي "طالع هابط: الشيخ النوي .. "شوف الخدع في بيع السيارات المستعلمة .. ربي وكيلهم قناة النهار 30 ماي جمع الأواني النحاسية القديمة والنادرة.. هواية عبد القادر لسنوات بغليزان قناة النهار 26 ماي شغل: النقابات العمالية والبرلمانيون يراهنون على مقترح تمديد عطلة المرأة المتوفى زوجها قناة النهار 16 ماي معسكر: خيول نادي أركاب الأمير عبد القادر تستغيث لانقاذها بسبب الجوع قناة النهار 26 ماي البيض : تباين في أسعار الماشية قبل شهر عن عيد الأضحى المبارك قناة النهار 01 جوان وزير الإتصال : بعثة إعلامية لتغطية كل مايحدث مع حجاجنا في البقاع المقدسة قناة النهار 27 ماي طالع هابط: بعد الكارثة التي حلت بمناء خميستي شيفالو.. السلطات تتدخل بسرعة قناة النهار 28 ماي تيارت.. الدرك يفكك 5 شبكات إجرامـ.ـية ويوقف 20 شخص يتاجرون بالأقراص المهلوسة قناة النهار 21 ماي