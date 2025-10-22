قناة النهار صريح جدا : التسامح في نظر الجزائريين..سلوك الضعفاء أم قوة العقلاء؟ بقلم قناة النهار نشر في 22 أكتوبر 2025 - 10:42 شارك غرِّد أرسل 13 0 صريح جدا : التسامح في نظر الجزائريين..سلوك الضعفاء أم قوة العقلاء؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1Zfqs اقرأ أيضا الوزير سعيود يكشف: مواصلة الجهود من أجل إعادة الـ 7 قصر المتواجدين في إسبانيا قناة النهار 20 أكتوبر شاهد..لحظة دخول بن سبعيني و رفقائه لتفقد أرضية الميدان قناة النهار 14 أكتوبر فلسطين / جيش الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار بغزة قناة النهار 22 أكتوبر الشلف : هكذا تم القبض على المدعو "هشام الوهراني" قناة النهار 21 أكتوبر صريح جدا: هل تحضر المرأة فطور الصباح لزوجها قناة النهار 19 أكتوبر رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية 2025-2026 قناة النهار 12 أكتوبر صريح جدا / هكذا يغرس الجزائريون ثقافة روح المسؤولية في أبنائهم قناة النهار 05 أكتوبر